EE.UU. vinculó con presuntos grupos terroristas al árbitro somalí vetado para el Mundial

Un funcionario del gobierno de Donald Trump aseguró este martes que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, excluido del Mundial tras arribar a Estados Unidos, fue declarado inadmisible después de que las autoridades detectaran información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

El funcionario, que habló bajo anonimato, indicó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron durante una inspección adicional "información negativa", incluida una supuesta asociación con personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas, lo que motivó su rechazo de entrada al país y la aplicación de un procedimiento de expulsión expedita.

"Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", señaló el funcionario.

Las declaraciones aportan nuevos detalles sobre el caso de Artan, designado árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), quien iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido de una Copa Mundial antes de que se le negara la entrada al aterrizar en Miami el pasado 6 de junio.

Horas antes, el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, había afirmado durante un acto en Washington que existió una "razón de peso" para impedir el ingreso del árbitro, aunque evitó precisar los motivos.