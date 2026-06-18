"El peor de todo el Mundial": Duras críticas a Garay por su arbitraje en el Canadá vs. Catar

El árbitro chileno Cristián Garay debutó en Copas del Mundo con una criticada labor en el partido de Canadá y Catar por la segunda fecha, recibiendo fuertes cuestionamientos por sus decisiones en un cotejo de múltiples incidencias.

Garay había cobrado penal con tarjeta amarilla por una fina acción de Homam El-Amim ante Tajon Buchanan, pero el VAR le comunicó que la acción ocurrió fuera del área. El juez además de cambiar a tiro libre, mostró la tarjeta roja.

Luego, mostró una amarilla a Assim Madibo, siendo necesario otro aviso del VAR para que sea expulsado tras causar la fractura de Ismael Koné. En esos minutos de diferencia, los jugadores canadienses reclamaron por la primera sanción.

Con el partido ya finalizado llegaron más cuestionamientos al referí chileno. El más duro fue el medio Archivo VAR, que calificó a Garay con "el peor arbitraje de todo el Mundial".

En su artículo la nota para el chileno fue un 1,0 gracias a su "terrorífica actuación" y un "criterio bastante irregular, sin convencer a nadie y generando cierta crispación en los jugadores".

También apuntaron a la determinación de dar nueve minutos de adición, considerando el marcador de 6-0, un cuadro catarí con nueve jugadores y la lesión grave de Koné: "Lo del chileno fue para coger las maletas y volverse por donde ha venido".

Por otra parte, el periodista Julio César Cruz del diario hondureño El Heraldo llamó al trabajo de Garay un "espanto". El relator uruguayo Alejandro Etcheverry coincidió, con el apelativo de "impresentable".

Desde España, el periodista Jonay Amaro dijo en redes sociales que lo de Garay "no tiene vergüenza alguna", siendo un árbitro "sin sensibilidad".

También destacó el comentario del argentino Rodrigo Castro en la transmisión oficial de DSports, pues destacó a Garay para a los pocos destrozarlo llamándolo "desastre" por la expulsión de El-Amim.

Además, no pasó desapercibida una mención fuera de contexto a la ausencia de La Roja de los últimos mundiales.

Los fanáticos también se expresaron en las redes sociales: Tanto chilenos que tienen en la mira a Garay por sus conducciones en el fútbol local, como seguidores extranjeros.