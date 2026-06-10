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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Arbitrajes

FIFA se distanció de EE.UU. tras deportación de árbitro somalí para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ente rector aseguró no tiene la capacidad para influir en las medidas migratorias del país anfitrión del Mundial.

FIFA se distanció de EE.UU. tras deportación de árbitro somalí para el Mundial 2026
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Una de las polémicas más bulladas en la antesala del Mundial de Norteamérica 2026 se desató tras confirmarse la deportación del árbitro Omar Abdulkadir Artan, de 33 años, quien había hecho historia al transformarse en el primer juez de Somalia en ser convocado por la FIFA para una Copa del Mundo.

Ante la repercusión que ha tomado el caso, el máximo organismo del fútbol mundial emitió un pronunciamiento para tomar distancia de la determinación adoptada por las autoridades de Estados Unidos, uno de los países coorganizadores del torneo.

"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos", señaló un portavoz de la entidad en conversación con la Agencia AFP.

Desde el organismo explicaron que no tienen injerencia en las políticas soberanas de las naciones que albergan la cita deportiva.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento", añadieron.

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