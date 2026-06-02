Austria perdió a uno de sus goleadores para el Mundial 2026

El mediapunta de RB Leipzig Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más destacados en el ataque de la selección de Austria, se perderá el Mundial que comienza la próxima semana debido a una lesión muscular, según informó este martes la Federación Austríaca (ÖFB).

El jugador sufrió la lesión anoche durante el calentamiento antes del último amistoso de preparación contra Túnez en Viena, cuando notó un pinchazo en el muslo derecho al efectuar un disparo.

El jugador fue retirado de la alineación por el seleccionador, Ralf Rangnick, y los primeros exámenes médicos ya apuntaron a una lesión importante, que fue confirmada por una resonancia magnética practicada este martes.

Con todo, la lesión es mucho más grave de lo previsto ya que hasta ahora se confiaba que el futbolista sólo se perdiera el debut mundialista y pudiera incorporarse más adelante, algo ahora descartado.

El futbolista, de 26 años, llegaba al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera y era una pieza clave en el esquema ofensivo austríaco.