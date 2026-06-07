Brasil confirmó la baja de Wesley para el Mundial 2026 por lesión

El lateral derecho Wesley França finalmente se perderá el Mundial 2026 por una lesión en la previa del torneo, como anunció la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El lateral se sometió este domingo a una resonancia magnética que constató una lesión en el aductor del muslo izquierdo, sufrida en un amistoso contra Egipto disputado el sábado recién pasado en Cleveland, Estados Unidos.

El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti optó por convocar en su lugar al mediocampista defensivo Éderson, de 26 años y que milita en Atalanta. Se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir de este lunes.

Con este cambio, Brasil también por la banda derecha a Danilo y la opción de usar como reserva al defensa central Ibáñez, que también juega en esa posición.