Brasil venció a Egipto y lamentó una lesión en el último ensayo antes del Mundial 2026

Brasil venció por 2-1 a Egipto este sábado en Clelevand, en el último amistoso de ambos equipos antes del debut en el Mundial 2026, un partido en donde los pentacampeones del mundo no pudieron celebrar del todo, ya que lamentaron la lesión de uno de sus jugadores.

En la primera parte, el lateral Wesley sintió una molestia muscular y pidió el cambio, siendo reemplazado a los 17 minutos, cuando el marcador ya estaba 1-1, con los goles de Bruno Guimaraes (7') y Mustafa Zico (11').

Wesley terminó con llanto en la banca, ante el temor de perderse la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti, tras el partido, afirmó que Wesley tuvo un problema muscular y será diagnosticado este domingo. Brasil tiene hasta el 10 de junio, 24 horas antes del inicio del torneo, para informar sobre una posible baja y citar a un nuevo jugador.

Respecto al partido en Cleveland, en la segunda parte Brasil exhibió su orden defensivo, pero con pocas ideas de ataque y pudo encontrar la victoria con un remate en el área de Endrick (52').

Brasil debutará en el Mundial la próxima semana, el sábado 13, ante Marruecos por el Grupo C, en el MetLife Stadium en New Jersey; Egipto, en cambio, jugará el lunes 15, contra Bélgica en el Lumen Field de Seattle, por el Grupo G.