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Con cuatro goles en el primer tiempo: Escocia aplastó a Bolivia en su último test antes del Mundial

Publicado: | Fuente: ESPN FC
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Escocia no tuvo piedad con Bolivia y venció por 4-0 a los sudamericanos en el Red Bull Arena de New Jersey, en lo que fue su último encuentro amistoso antes del Mundial de Norteamérica 2026. El conjunto europeo solo necesitó del primer tiempo para aplastar al cuadro altiplánico, con los goles de Lawrence Shankland, Scott McTominay y Che Adams (doblete). Los británicos debutarán el 13 de junio en el Mundial, contra Haití por el Grupo C.

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