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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

¿Cuándo y dónde ver el Mundial 2026? La guía completa de TV para la fase de grupos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa el detalle de los encuentros en Cooperativa.cl.

¿Cuándo y dónde ver el Mundial 2026? La guía completa de TV para la fase de grupos
 Agencia Xinhua
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La Copa Mundial 2026 está cerca de dar inicio en Norteamérica este jueves 11 de junio, con una nutrida fase de grupos con 48 equipos y 72 encuentros que se llevarán todas las miradas.

En Chile, la transmisión televisiva tendrá a DSports (con la señal normal, DSports 2 y DSports+), y su alianza con la app de streaming Paramount+, como únicos servicios con todos los encuentros.

Sin embargo, varios compromisos también se repartirán en las pantallas de Chilevisión por señal abierta y la señal de ESPN en el plan premium de Disney+ para transmisiones online.

- Revisa en Cooperativa.cl la guía completa para seguir cada partido del Mundial:

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Corea del Sur vs. República Checa, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Viernes 12 de junio

  • Catar vs. Suiza, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

  • Brasil vs. Marruecos, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

  • Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Sábado 13 de junio

  • Australia vs. Turquía, 00:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Alemania vs. Curazao, 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Países Bajos vs. Japón, 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • Costa de Marfil vs. Ecuador, 19:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Suecia vs. Túnez, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde, 12:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Bélgica vs. Egipto, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • Arabia Saudita vs. Uruguay, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Irán vs. Nueva Zelanda, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Irak vs. Noruega, 18:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+
  • Argentina vs. Argelia, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Miércoles 17 de junio

  • Austria vs. Jordania, 00:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Portugal vs. RD del Congo, 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Inglaterra vs. Croacia, 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Ghana vs. Panamá, 19:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+
  • Uzbekistán vs. Colombia, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica, 12:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Canadá vs. Catar, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • México vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • Escocia vs. Marruecos, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Brasil vs. Haití, 20:30 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Turquía vs. Paraguay, 23:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia, 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Alemania vs. Costa de Marfil, 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Ecuador vs. Curazao, 20:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Domingo 21 de junio

  • Túnez vs. Japón, 00:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • España vs. Arabia Saudita, 12:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Bélgica vs. Irán, 15:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+ / Chilevisión
  • Uruguay vs. Cabo Verde, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Nueva Zelanda vs. Egipto, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria, 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Francia vs. Irak, 17:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Noruega vs. Senegal, 20:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • Jordania vs. Argelia, 23:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán, 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Inglaterra vs. Ghana, 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Panamá vs. Croacia, 19:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+ / Chilevisión
  • Colombia vs. RD del Congo, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Miércoles 24 de junio

  • Suiza vs. Canadá, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Bosnia y Herzegovina vs. Catar, 15:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+
  • Escocia vs. Brasil, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Marruecos vs. Haití, 18:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+
  • República Checa vs. México, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania, 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Curazao vs. Costa de Marfil, 16:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+
  • Túnez vs. Países Bajos, 19:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
  • Japón vs. Suecia, 19:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+
  • Turquía vs. Estados Unidos, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Paraguay vs. Australia, 22:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Senegal vs. Irak, 15:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+
  • Uruguay vs. España, 20:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 20:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica, 23:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Egipto vs. Irán, 23:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra, 17:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Croacia vs. Ghana, 17:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+
  • Colombia vs. Portugal, 19:30 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
  • RD del Congo vs. Uzbekistán, 19:30 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+
  • Jordania vs. Argentina, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+
  • Argelia vs. Austria, 22:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

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