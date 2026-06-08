¿Cuándo y dónde ver el Mundial 2026? La guía completa de TV para la fase de grupos
Revisa el detalle de los encuentros en Cooperativa.cl.
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La Copa Mundial 2026 está cerca de dar inicio en Norteamérica este jueves 11 de junio, con una nutrida fase de grupos con 48 equipos y 72 encuentros que se llevarán todas las miradas.
En Chile, la transmisión televisiva tendrá a DSports (con la señal normal, DSports 2 y DSports+), y su alianza con la app de streaming Paramount+, como únicos servicios con todos los encuentros.
Sin embargo, varios compromisos también se repartirán en las pantallas de Chilevisión por señal abierta y la señal de ESPN en el plan premium de Disney+ para transmisiones online.
- Revisa en Cooperativa.cl la guía completa para seguir cada partido del Mundial:
Catar vs. Suiza, 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión
Brasil vs. Marruecos, 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN
Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+