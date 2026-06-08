¿Cuándo y dónde ver el Mundial 2026? La guía completa de TV para la fase de grupos

La Copa Mundial 2026 está cerca de dar inicio en Norteamérica este jueves 11 de junio, con una nutrida fase de grupos con 48 equipos y 72 encuentros que se llevarán todas las miradas.

En Chile, la transmisión televisiva tendrá a DSports (con la señal normal, DSports 2 y DSports+), y su alianza con la app de streaming Paramount+, como únicos servicios con todos los encuentros.

Sin embargo, varios compromisos también se repartirán en las pantallas de Chilevisión por señal abierta y la señal de ESPN en el plan premium de Disney+ para transmisiones online.

- Revisa en Cooperativa.cl la guía completa para seguir cada partido del Mundial:



Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Corea del Sur vs. República Checa, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Viernes 12 de junio

Catar vs. Suiza , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

Brasil vs. Marruecos , 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Sábado 13 de junio

Australia vs. Turquía , 00:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 00:00 horas. DSports-Paramount+ Alemania vs. Curazao , 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 13:00 horas. DSports-Paramount+ Países Bajos vs. Japón , 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 16:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión Costa de Marfil vs. Ecuador , 19:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 19:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ Suecia vs. Túnez, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde , 12:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 12:00 horas. DSports-Paramount+ Bélgica vs. Egipto , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión Arabia Saudita vs. Uruguay , 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 18:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Irán vs. Nueva Zelanda, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Irak vs. Noruega , 18:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+

, 18:00 horas. DSports 2-Paramount+ Argentina vs. Argelia, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Miércoles 17 de junio

Austria vs. Jordania , 00:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 00:00 horas. DSports-Paramount+ Portugal vs. RD del Congo , 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 13:00 horas. DSports-Paramount+ Inglaterra vs. Croacia , 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 16:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Ghana vs. Panamá , 19:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+

, 19:00 horas. DSports 2-Paramount+ Uzbekistán vs. Colombia, 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica , 12:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 12:00 horas. DSports-Paramount+ Suiza vs. Bosnia y Herzegovina , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Canadá vs. Catar , 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 18:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión México vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión Escocia vs. Marruecos , 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 18:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Brasil vs. Haití , 20:30 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 20:30 horas. DSports-Paramount+ Turquía vs. Paraguay, 23:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia , 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 13:00 horas. DSports-Paramount+ Alemania vs. Costa de Marfil , 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 16:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Ecuador vs. Curazao, 20:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Domingo 21 de junio

Túnez vs. Japón , 00:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 00:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión España vs. Arabia Saudita , 12:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 12:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Bélgica vs. Irán , 15:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+ / Chilevisión

, 15:00 horas. DSports 2-Paramount+ / Chilevisión Uruguay vs. Cabo Verde , 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 18:00 horas. DSports-Paramount+ Nueva Zelanda vs. Egipto, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria , 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 13:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Francia vs. Irak , 17:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 17:00 horas. DSports-Paramount+ Noruega vs. Senegal , 20:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 20:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión Jordania vs. Argelia, 23:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán , 13:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 13:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Inglaterra vs. Ghana , 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 16:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Panamá vs. Croacia , 19:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+ / Chilevisión

, 19:00 horas. DSports 2-Paramount+ / Chilevisión Colombia vs. RD del Congo, 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ Bosnia y Herzegovina vs. Catar , 15:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+

, 15:00 horas. DSports 2-Paramount+ Escocia vs. Brasil , 18:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 18:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Marruecos vs. Haití , 18:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

, 18:00 horas. DSports(+)-Paramount+ República Checa vs. México , 21:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

, 21:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión Sudáfrica vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania , 16:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 16:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Curazao vs. Costa de Marfil , 16:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+

, 16:00 horas. DSports 2-Paramount+ Túnez vs. Países Bajos, 19:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión

Japón vs. Suecia , 19:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

, 19:00 horas. DSports(+)-Paramount+ Turquía vs. Estados Unidos , 22:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 22:00 horas. DSports-Paramount+ Paraguay vs. Australia, 22:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia , 15:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 15:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Senegal vs. Irak , 15:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+

, 15:00 horas. DSports 2-Paramount+ Uruguay vs. España , 20:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN

, 20:00 horas. DSports-Paramount+ / Chilevisión / Disney-ESPN Cabo Verde vs. Arabia Saudita , 20:00 horas. Transmite: DSports 2-Paramount+

, 20:00 horas. DSports 2-Paramount+ Nueva Zelanda vs. Bélgica , 23:00 horas. Transmite: DSports-Paramount+

, 23:00 horas. DSports-Paramount+ Egipto vs. Irán, 23:00 horas. Transmite: DSports(+)-Paramount+

Sábado 27 de junio