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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

Palmarés: Rodri se transformó en el primer español en ganar el Balón de Oro del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán de España fue premiado como el mejor jugador del torneo.

Palmarés: Rodri se transformó en el primer español en ganar el Balón de Oro del Mundial
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El español Rodrigo "Rodri" Hernández fue galardonado con el Balón de Oro del Mundial de la FIFA como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026, tras conquistar el título con la Furia Roja.

El volante de 30 años fue el "director de orquesta" del equipo hispano y se convirtió en el primer futbolista español en conseguir este galardón.

En 2010, cuando España ganó su primera Copa del Mundo, el Balón de Oro del Mundial terminó en manos del uruguayo Diego Forlán.

El Balón de Oro del Mundial de la FIFA se entrega desde 1978 y solo un futbolista lo ha ganado dos veces, el argentino Lionel Messi, quien disputó la final este domingo y era candidato a ganarlo por tercera ocasión.

Revisa los ganadores a continuación:

  • Argentina 1978: Mario Kempes (Argentina)
  • España 1982: Paolo Rossi (Italia)
  • México 1986: Diego Maradona (Argentina)
  • Italia 1990: Salvatore Schilacci (Italia)
  • Estados Unidos 1994: Romario (Brasil)
  • Francia 1998: Ronaldo (Brasil)
  • Corea y Japón 2002: Oliver Kahn (Alemania)
  • Alemania 2006: Zinedine Zidane (Francia)
  • Sudáfrica 2010: Diego Forlán (Uruguay)
  • Brasil 2014: Lionel Messi (Argentina)
  • Rusia 2018: Luka Modric (Croacia)
  • Catar 2022: Lionel Messi (Argentina)
  • Norteamérica 2026: Rodri Hernández (España)

 

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