Palmarés: Rodri se transformó en el primer español en ganar el Balón de Oro del Mundial

El español Rodrigo "Rodri" Hernández fue galardonado con el Balón de Oro del Mundial de la FIFA como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026, tras conquistar el título con la Furia Roja.

El volante de 30 años fue el "director de orquesta" del equipo hispano y se convirtió en el primer futbolista español en conseguir este galardón.

En 2010, cuando España ganó su primera Copa del Mundo, el Balón de Oro del Mundial terminó en manos del uruguayo Diego Forlán.

El Balón de Oro del Mundial de la FIFA se entrega desde 1978 y solo un futbolista lo ha ganado dos veces, el argentino Lionel Messi, quien disputó la final este domingo y era candidato a ganarlo por tercera ocasión.

Revisa los ganadores a continuación: