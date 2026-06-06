Mundial 2026: FIFA dio marcha atrás y permitirá a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios

FIFA dio marcha atrás y, tras prohibir inicialmente a los hinchas llevar botellas de agua a los estadios del Mundial de Norteamérica 2026, anunció este viernes que sí se podrá acceder a los recintos deportivos con "una botella de agua de plástico blando".

"Todos los hinchas podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica", informó el máximo ente del fútbol.

"Como explicó el director de operaciones del Mundial 2026, Heimo Schirgi, no se permitirá el ingreso de botellas duras y reutilizables por motivos de seguridad", añadió la institución.

Se trata de una segunda revisión de FIFA en este ámbito, ya que previamente había informado de que los aficionados con entradas para el Mundial no iban a poder entrar botellas de agua reciclables a los estadios, cuando anteriormente el código de conducta sí las permitía.