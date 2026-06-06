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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

[VIDEO] El palo salvó a La Roja del gol de Rafael Leao para Portugal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de AC Milan estuvo cerca de abrir el marcador.

[VIDEO] El palo salvó a La Roja del gol de Rafael Leao para Portugal
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La selección chilena se salvó nuevamente del gol de Portugal en el partido amistoso en Oeiras, luego que el palo desviara un buen remate del delantero Rafael Leao antes de los 10 minutos del duelo.

Revisa el palo que salvó a La Roja: 

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