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[VIDEO] El palo salvó a La Roja del gol de Rafael Leao para Portugal
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero de AC Milan estuvo cerca de abrir el marcador.
El delantero de AC Milan estuvo cerca de abrir el marcador.
La selección chilena se salvó nuevamente del gol de Portugal en el partido amistoso en Oeiras, luego que el palo desviara un buen remate del delantero Rafael Leao antes de los 10 minutos del duelo.
Revisa el palo que salvó a La Roja: