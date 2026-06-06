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[VIDEO] Iván Román y Rafael Leao fueron expulsados por gresca al final del primer tiempo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La Roja y Portugal quedaron con 10 jugadores en el amistoso.
La Roja y Portugal quedaron con 10 jugadores en el amistoso.
El partido entre Portugal y La Roja en Oeiras tuvo un momento poco de amistoso al final del primer tiempo, con una trifulca que provocó las expulsiones de Iván Román y Rafael Leao.
En una jugada defensiva, Felipe Faúnde y Román empezaron a encarar a Joao Cancelo; Leao llegó para equilibrar la situación y lanzó unos manotazos al zaguero central, quien terminó en el suelo acusando la agresión, lo que desató la gresca entre ambas selecciones.
Finalmente, el árbitro italiano Luca Zefferli decidió expulsar a los dos jugadores, pese a la condición amistosa del partido.