[VIDEO] Iván Román y Rafael Leao fueron expulsados por gresca al final del primer tiempo

El partido entre Portugal y La Roja en Oeiras tuvo un momento poco de amistoso al final del primer tiempo, con una trifulca que provocó las expulsiones de Iván Román y Rafael Leao.

En una jugada defensiva, Felipe Faúnde y Román empezaron a encarar a Joao Cancelo; Leao llegó para equilibrar la situación y lanzó unos manotazos al zaguero central, quien terminó en el suelo acusando la agresión, lo que desató la gresca entre ambas selecciones.

Finalmente, el árbitro italiano Luca Zefferli decidió expulsar a los dos jugadores, pese a la condición amistosa del partido.