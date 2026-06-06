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[VIDEO] Lawrence Vigouroux se lució con tapadón y evitó el gol de Ruben Dias para Portugal
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El arquero reaccionó con un manotazo para salvar a La Roja.
El arquero reaccionó con un manotazo para salvar a La Roja.
El arquero Lawrence Vigouroux se lució con un tapadón para evitar el gol de Portugal a La Roja, con un manotazo que desvió un cabezazo de Ruben Dias en el Estadio Nacional de Oeiras, en los primeros minutos del amistoso de la fecha FIFA.
Revisa el tapadón de Vigouroux: