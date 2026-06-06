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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Camino al Mundial

[VIDEO] Lawrence Vigouroux se lució con tapadón y evitó el gol de Ruben Dias para Portugal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero reaccionó con un manotazo para salvar a La Roja.

[VIDEO] Lawrence Vigouroux se lució con tapadón y evitó el gol de Ruben Dias para Portugal
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El arquero Lawrence Vigouroux se lució con un tapadón para evitar el gol de Portugal a La Roja, con un manotazo que desvió un cabezazo de Ruben Dias en el Estadio Nacional de Oeiras, en los primeros minutos del amistoso de la fecha FIFA.

Revisa el tapadón de Vigouroux: 

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