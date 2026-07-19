De la Fuente y el título mundial: Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas

Luis de la Fuente, seleccionador español, mostró su inmensa alegría por la consecución de la Copa del Mundo 2026 por 1-0 en la final ante Argentina, con orgullo por la actuación de sus dirigidos.

El técnico estaba "muy emocionado", durante sus palabras post partido, justo antes de la premiación oficial.

"Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían 'míster, hemos ganado todo'. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud español, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie", afirmó en declaraciones a la transmisión televisiva internacional.

"Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor", resaltó.

Para él, su equipo hizo "un muy buen partido, pero tendríamos que haberlo solucionado antes", pero "las grandes paradas de 'Dibu' (Martínez)" impidieron. "Ganar cuesta mucho, por eso hay que poner en balón cuando se consigue", sumó.

"Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo", apuntó.