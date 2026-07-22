Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Campeón
Emotivo momento: Pedro Porro le llevó a su abuelo la medalla de campeón del mundo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
"Misión cumplida", declaró el jugador de la selección española.
"Misión cumplida", declaró el jugador de la selección española.
Pedro Porro, una de las figuras de la selección española, protagonizó un emotivo momento este miércoles, ya que le llevó su medalla de campeón del mundo a su abuelo, Antonio Sauceda, quien fue clave, desde su infancia, en su desarrollo como futbolista.
En sus redes sociales, Porro publicó el video, ya que había hecho esa promesa a su abuelo si conquistaba la Copa del Mundo.
"Es un orgullo esto...yo lo llevo aquí adentro", expresó el abuelo del jugador, quien, feliz, escribió en su publicación "Misión cumplida".