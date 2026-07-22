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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Campeón

Emotivo momento: Pedro Porro le llevó a su abuelo la medalla de campeón del mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Misión cumplida", declaró el jugador de la selección española.

Emotivo momento: Pedro Porro le llevó a su abuelo la medalla de campeón del mundo
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Pedro Porro, una de las figuras de la selección española, protagonizó un emotivo momento este miércoles, ya que le llevó su medalla de campeón del mundo a su abuelo, Antonio Sauceda, quien fue clave, desde su infancia, en su desarrollo como futbolista.

En sus redes sociales, Porro publicó el video, ya que había hecho esa promesa a su abuelo si conquistaba la Copa del Mundo.

"Es un orgullo esto...yo lo llevo aquí adentro", expresó el abuelo del jugador, quien, feliz, escribió en su publicación "Misión cumplida".

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