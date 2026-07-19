España recibió el premio más grande en la historia de los Mundiales

La selección de España conquistó la Copa del Mundo 2026, tras derrotar en la final a Argentina, y recibió un premio de 50 millones de dólares, la mayor recompensa económica entregada por la FIFA al campeón en la historia del torneo.

El monto supera en ocho millones de dólares al premio que recibió Argentina cuando se coronó en Catar 2022.

La diferencia también es grande respecto al premio que recibió España en 2010, cuando ganó su primera Copa del Mundo, ya que en ese entonces recibió 30 millones de la divisa estadounidense.

Argentina, por su lado, ganó 33 millones de dólares por el subcampeonato; Inglaterra 29 millones por terminar en tercer lugar, y Francia se llevó 27 millones.