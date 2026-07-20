Paulo Díaz en su presentación con Atlanta: "Competir es atractivo y eso me hizo venir"

Durante la jornada de este lunes, Paulo Díaz tuvo su presentación oficial como nuevo refuerzo de Atlanta United de Estados Unidos, club al cual llegó después de siete años en River Plate.

En su primera conferencia de prensa como jugador del cuadro rojinegro, el zaguero mostró su entusiasmo por haber llegado a la MLS y admitió que una conversación con su nuevo entrenador, Gerardo Martino, fue fundamental para tomar la decisión.

"Hace tiempo ya tenía ganas de venir a competir a esta liga. Me dio muchas más ganas cuando el "Tata" (Martino) me dijo el proyecto que tenía para poder levantar el equipo, para poder llegar a los playoffs y para mí el competir ya es algo atractivo. Yo creo que eso fue lo que me hizo decidir venir acá", declaró el chileno.

En esa misma línea, apuntó que "tuvimos una charla con el "Tata", de que necesitaba de mi y Júnior Alonso para armar una zona defensiva más sólida para recibir menos goles y buscar romper la mala racha en ataque. También hablarle a nuestros compañeros para evitar recibir más tantos".

Consultado por lo que podría aportar al conjunto norteamericano, el central sostuvo que "quiero seguir haciendo lo mismo que hacía en River, jugar duelos mano a mano, con mucho espacio a nuestras espaldas, y ser agresivos defensivamente para que de mitad para adelante se preocupen más de atacar para que los demás tengan la tranquilidad de que estamos siempre respaldándolos en defensa".

Por último, con respecto al complejo presente del equipo en la liga, Díaz aseguró que la clave es vivir "en el día a día, con una mentalidad positiva y energía que vayan para adelante. Eso va a hacer que el equipo agarre confianza y competir de una gran manera. Si hacemos buenos entrenamientos, eso se traslada a los partidos y eso nos beneficiará para luchar por la mayor cantidad de puntos que queremos conseguir".