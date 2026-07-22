Fabián Ruiz y Gavi fueron premiados con tomates en su pueblo natal por ganar el Mundial

Fabián Ruiz y Gavi, campeones del mundo con la selección de España, fueron homenajeados en su pueblo natal, Los Palacios y Villafranca, y recibieron un singular premio en el municipio: Tomates.

Siguiendo una tradición que comenzó en 2010, cuando España ganó su primer Mundial, ambos jugadores fueron pesados y recibieron una cantidad de tomates equivalente al peso corporal.

Ruiz pesó 84 kilos y se llevó esa misma cantidad de tomates; mientras que Gavi recibió 68 kilogramos.

Los Palacios y Villafranca está ubicado en Andalucía y es conocida por su producción de tomates. Y el primer jugador en recibir este premio fue Jesús Navas, cuando fue campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010.