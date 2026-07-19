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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Campeón

Ferran Torres, héroe de España en el Mundial: El gol fue de 47 millones de personas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero fue la figura de la Furia Roja con el gol del triunfo ante Argentina en la final.

Ferran Torres, héroe de España en el Mundial: El gol fue de 47 millones de personas
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Ferran Torres, delantero de la selección de España y héroe en la final de la Copa del Mundo, declaró que su gol en la final contra Argentina "fue de 47 millones de personas", dedicándolo a todo el pueblo español.

"Al final, el gol fue de 47 millones de personas. No fue mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", declaró a la transmisión oficial después de ganar el título en Nueva Jersey.

Además, declaró que su anotación fue "una liberación muy grande".

"Fui una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece", insistió.

Ferran, además, comentó que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario".

"Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre dependimos de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo demostramos una vez más", sentenció.

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