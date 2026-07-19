Ferran Torres, héroe de España en el Mundial: El gol fue de 47 millones de personas
El delantero fue la figura de la Furia Roja con el gol del triunfo ante Argentina en la final.
El delantero fue la figura de la Furia Roja con el gol del triunfo ante Argentina en la final.
Ferran Torres, delantero de la selección de España y héroe en la final de la Copa del Mundo, declaró que su gol en la final contra Argentina "fue de 47 millones de personas", dedicándolo a todo el pueblo español.
"Al final, el gol fue de 47 millones de personas. No fue mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", declaró a la transmisión oficial después de ganar el título en Nueva Jersey.
Además, declaró que su anotación fue "una liberación muy grande".
"Fui una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece", insistió.
Ferran, además, comentó que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario".
"Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre dependimos de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo demostramos una vez más", sentenció.