Palmarés: España bajó la segunda estrella y se sumó al listado de los bicampeones del mundo

España conquistó la Copa del Mundo 2026 al vencer en la final a Argentina en Nuev Jersey y consiguió la segunda estrella de su historia, uniéndose al breve listado de selecciones bicampeonas del Mundial.

La selección ibérica logró su primera corona en 2010 y 16 años después volvió a la cima del fútbol mundial, alcanzando a Francia y Uruguay como bicampeón.

Además, España se distanció de Inglaterra, que tiene una Copa del Mundo, la que ganó en 1966.

Revisa el palmarés de la Copa del Mundo:

Uruguay 1930 - Uruguay

Italia 1934 - Italia

Francia 1938 - Italia

Brasil 1950 - Uruguay

Suiza 1954 - Alemania Federal

Suecia 1958 - Brasil

Chile 1962 - Brasil

Inglaterra 1966 - Inglaterra

México 1970 - Brasil

Alemania Federal 1974 - Alemania Federal

Argentina 1978 - Argentina

España 1982 - Italia

México 1986 - Argentina

Italia 1990 - Alemania

Estados Unidos 1994 - Brasil

Francia 1998 - Francia

Corea y Japón 2002 - Brasil

Alemania 2006 - Italia

Sudáfrica 2010 - España

Brasil 2014 - Alemania

Rusia 2018 - Francia

Catar 2022 - Argentina

Norteamérica 2026 - España

Palmarés por países