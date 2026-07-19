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Palmarés: España bajó la segunda estrella y se sumó al listado de los bicampeones del mundo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La Furia Roja igualó a Uruguay y Francia con dos títulos mundiales.
La Furia Roja igualó a Uruguay y Francia con dos títulos mundiales.
España conquistó la Copa del Mundo 2026 al vencer en la final a Argentina en Nuev Jersey y consiguió la segunda estrella de su historia, uniéndose al breve listado de selecciones bicampeonas del Mundial.
La selección ibérica logró su primera corona en 2010 y 16 años después volvió a la cima del fútbol mundial, alcanzando a Francia y Uruguay como bicampeón.
Además, España se distanció de Inglaterra, que tiene una Copa del Mundo, la que ganó en 1966.
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