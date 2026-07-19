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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Campeón

Palmarés: España bajó la segunda estrella y se sumó al listado de los bicampeones del mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Furia Roja igualó a Uruguay y Francia con dos títulos mundiales.

Palmarés: España bajó la segunda estrella y se sumó al listado de los bicampeones del mundo
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España conquistó la Copa del Mundo 2026 al vencer en la final a Argentina en Nuev Jersey y consiguió la segunda estrella de su historia, uniéndose al breve listado de selecciones bicampeonas del Mundial.

La selección ibérica logró su primera corona en 2010 y 16 años después volvió a la cima del fútbol mundial, alcanzando a Francia y Uruguay como bicampeón.

Además, España se distanció de Inglaterra, que tiene una Copa del Mundo, la que ganó en 1966.

Revisa el palmarés de la Copa del Mundo:

  • Uruguay 1930 - Uruguay
  • Italia 1934 - Italia
  • Francia 1938 - Italia
  • Brasil 1950 - Uruguay
  • Suiza 1954 - Alemania Federal
  • Suecia 1958 - Brasil
  • Chile 1962 - Brasil
  • Inglaterra 1966 - Inglaterra
  • México 1970 - Brasil
  • Alemania Federal 1974 - Alemania Federal
  • Argentina 1978 - Argentina
  • España 1982 - Italia
  • México 1986 - Argentina
  • Italia 1990 - Alemania
  • Estados Unidos 1994 - Brasil
  • Francia 1998 - Francia
  • Corea y Japón 2002 - Brasil
  • Alemania 2006 - Italia
  • Sudáfrica 2010 - España
  • Brasil 2014 - Alemania
  • Rusia 2018 - Francia
  • Catar 2022 - Argentina
  • Norteamérica 2026 - España

Palmarés por países

  • Brasil (5) - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
  • Italia (4) - 1934, 1938, 1982, 2006
  • Alemania (4) - 1954, 1974, 1990, 2014
  • Argentina (3) - 1978, 1986, 2022
  • Uruguay (2) - 1930, 1950
  • Francia (2) - 1998, 2018
  • España (2) - 2010, 2026
  • Inglaterra (1) - 1966

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