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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Chile sí y Argentina no: Los países que verán el Mundial 2026 en calidad 4K Ultra HD

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Solo dos países en Sudamérica contarán con la tecnología para ver los partidos con esta calidad de imagen.

Chile sí y Argentina no: Los países que verán el Mundial 2026 en calidad 4K Ultra HD
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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y los hinchas en todo el planeta se están preparando para ver por televisión la fiesta del fútbol. Sin embargo, solo en pocos países, incluyendo Chile, podrán ver el torneo más importante de la FIFA en la más alta calidad, es decir, en 4K Ultra HD. E increíblemente, el campeón del mundo y defensor del título, Argentina, no está en ese listado.

En Sudamérica, sólo Chile y Brasil contarán con esta tecnología 4K, que se traduce en 3180 x 2160 pixeles, con 59,94 frames por segundo (FPS).

En Chile se podrán ver 54 partidos en esta calidad, a través de la señal de Chilevisión, pero sólo en dos operadores de TV Cable: VTR (Canal 710) y Claro (Canal 557).

En el resto de todo el continente americano, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua también contarán con el Mundial en 4K Ultra HD. Insólita situación que los otros dos anfitriones, México y Canadá, tampoco podrán ver por TV sus partidos en esta resolución.

Revisa el listado de países con transmisión 4K Ultra HD:

  • Chile: Chilevisión a través de VTR y Claro
  • Estados Unidos: Fox Sports y Telemundo
  • Reino Unido: BBC
  • España: La1 UHD
  • Francia: M6 4k
  • Italia: Rai 4K
  • Alemania: Fussball UHD
  • Austria: ORF On App y Fussball UHD
  • China: Xiaohongshu
  • Japón: NHK BS4K
  • Brasil: CazéTV, TV Globo y GloboPlay App
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Europa: Eurosports 4K
  • Medio Oriente y Norte de Africa: BeIN Sports 4K

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