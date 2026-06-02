¿Cómo funcionará el protocolo de alerta meteorológica en el Mundial 2026?

Estados Unidos afina los últimos detalles para recibir la mayor parte de los duelos de la Copa del Mundo 2026, organizada en conjunto con México y Canadá, pero el factor climatológico obligó a reafirmar un protocolo especial en caso de condiciones adversas.

La FIFA definió una serie de medidas en caso de que se presente, o esté pronosticado, algún frente de mal tiempo que ponga en riesgo la realización de los partidos.

Tal como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025, que sirvió como ensayo para el Mundial de selecciones, incluso un reporte preventivo de tormenta en un radio de ocho millas (casi 13 kilómetros) puede activar el plan de acción, que en primer lugar suspenderá transitoriamente toda actividad deportiva.

Dependiendo de la situación y la coordinación con las autoridades, se demorará el inicio o reanudación de los partidos hasta que las condiciones del tiempo sean óptimas.

Además, existe la posibilidad de ordenar la evacuación de las gradas y zonas abiertas alrededor de los estadios, con el fin de que el público y personal se ponga a resguardo.

Estos escenarios ya se dieron en el mencionado Mundial de Clubes en Estados Unidos, con seis encuentros demorados a causa de este protocolo; llevado a cabo tanto por tormentas eléctricas en curso como avisos preventivos, independiente de si el evento climatológico estuviere ocurriendo o no.

En contraparte, las altas temperaturas no forman parte de todas estas medidas, siendo la bullada pausa de rehidratación durante los partidos la única medida para que los futbolistas puedan capear las duras condiciones del verano norteamericano.

Cabe recordar que la mayoría de los encuentros se disputarán al mediodía o en plena tarde del horario local; y proyecciones que superan los 30°C.