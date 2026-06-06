Con Waterman y sin Yanis: Panamá igualó ante Bosnia en su último ensayo previo al Mundial

Panamá, con Cecilio Waterman titular y sin César Yanis, igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en el CityPark Stadium de St. Louis, Missouri, en su último duelo amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026.

El conjunto caribeño contó con el delantero de Universidad de Concepción como titular, siendo reemplazado tras finalizar el primer tiempo por José Fajardo; mientras que Yanis, extremo de Cobresal, vio el encuentro desde la banca de suplentes.

Los goles del cotejo corrieron por cuenta de Nikola Katic (23') para los balcánicos, mientras que Jiovany Ramos (45') puso el 1-1 definitivo del cuadro centroamericano.

Panamá formará parte del Grupo L, en el cual debutará contra Ghana el 17 de junio en Toronto, misma ciudad en la que enfrentará a Croacia el 23 y finalmente, se medirá ante Inglaterra el 27 en Nueva Jersey.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina estará en el Grupo B, en el que hará su estreno ante la anfitriona Canadá el 12 de junio en Toronto, luego viajará a Los Ángeles para jugar contra Suiza el 18 y hará su escala final en Seattle, donde tendrá el compromiso ante Catar el 24.