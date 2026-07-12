DT de Suiza criticó el arbitraje frente a Argentina: Es absolutamente incomprensible

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, expresó su molestia por la expulsión de Breel Embolo en la eliminación de su equipo a manos de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, aceptando el resultado pero con el dolor de sentirse perjudicado.

"En primer lugar, quiero felicitar enormemente a mi equipo por cómo jugamos en este partido de cuartos de final contra el vigente campeón del mundo. Logramos reponernos tras ir en desventaja y, después del empate, tuvimos el impulso de nuestro lado", comenzó en la conferencia de prensa.

"Estábamos dominando y controlando el juego, pero con la tarjeta roja nos castigan por una regla que, en mi opinión, es absolutamente incomprensible", apuntó.

"Por supuesto que duele mucho quedar eliminados de esta manera; no nos lo merecíamos. Mis jugadores son unos héroes. Jugaron al fútbol con mucha pasión y podemos estar muy orgullosos. Yo lo estoy", continuó.

Sin embargo, el helvético remarcó: "Que todo termine así, por una decisión errónea del árbitro al aplicar una regla que no comprendo, es difícil de aceptar".

"Al final, protegen su decisión basándose en una regla que hoy arruinó nuestro partido, y eso duele mucho. Quedar fuera de esta forma es doloroso y tenemos que aceptarlo, lamentablemente. Aun así, podemos repasar nuestra participación en este torneo con mucho orgullo", expuso.

"Hubo muchas jugadas previas con entradas fuertes, codazos o juego brusco donde sí debieron mostrarse tarjetas amarillas, pero no en una situación tan inofensiva. Que su propio error se resolviera en nuestra contra es algo que se notó cuando nos quedamos con un jugador menos, justo cuando el impulso estaba de nuestro lado", dijo sobre la segunda amonestación de Embolo.

"Yo quería hacer dos cambios de corte ofensivo, pero la expulsión alteró por completo nuestros planes. Después de eso tuvimos que luchar con diez hombres", complementó Yakin.

Si bien el DT suizo dijo que "no hablaría de favoritismos" pues "vimos un partido abierto y disputado en el que ambos equipos intentaron jugar al fútbol", también expresó que "lamentablemente, hoy el fútbol no fue el que salió ganando. Para mí es evidente que fuimos penalizados por una equivocación del árbitro".

"Fue un momento clave que acabó decidiendo el encuentro. Podemos seguir lamentándonos después del partido, pero ya no sirve de nada. El resultado está definido, Argentina pasa a la siguiente ronda y los felicito. Sin embargo, me duele mucho por mis jugadores, que merecían más por la forma en que jugamos y por cómo logramos dominar a Argentina en varios tramos", declaró el técnico.

"No estoy aquí para establecer o modificar las reglas de juego. Solo puedo opinar sobre lo ocurrido en el partido de hoy, y ya he expresado mi parecer sobre esa decisión. Considero que es una regla que se aleja de la esencia del fútbol y hoy nos vimos perjudicados por su aplicación, a pesar del esfuerzo del equipo. No tengo nada más que agregar al respecto", cerró.