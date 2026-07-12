Haaland elogió a Bellingham tras los cuartos: Recibe demasiadas críticas, no se lo merece

El delantero noruego Erling Haaland elogió a su excompañero Jude Bellingham tras la eliminación ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026: "Es uno de los mejores del mundo".

El "androide" fue consultado sobre su actual relación con el jugador inglés: "Jude es un buen amigo. Pasamos dos buenos años juntos en Borussia Dortmund, así que seguimos en contacto y todo eso, y es un gran tipo; lo he dicho muchísimas veces. Nos divertimos mucho juntos", comentó.

También lo respaldó y lo blindó de los malos comentarios: "No me sorprende que hoy marque dos goles y juegue de la forma en que lo hace. Lo único es que a veces creo que recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles, o lo que sea, y creo que realmente no se lo merece,

Por último destacó su faceta goleadora pese a jugar en el medio de la cancha: "Es volante. Aun así marca goles, y sigue siendo capaz de regatear a cada jugador. Así que, solo tengo palabras de elogio para Jude", cerró.