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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Jude Bellingham: "Dimos todo lo que teníamos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El mediocampista y figura de Inglaterra resaltó el carácter del equipo tras vencer a Noruega.

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El mediocampista Jude Bellingham dejó de lado este sábado su rol protagónico en la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial 2026 a expensas de Noruega y prefirió extender una felicitación al sacrificio de todo el equipo al término del partido en Miami.

"Todos los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. Mis pensamientos y agradecimientos van para los que estuvieron ahí, que se esforzaron muchísimo una vez más", expresó el 10, quien firmó un doblete para sellar el triunfo por 1-2, que se extendió a un tiempo de alargue de 30 minutos.

Bellingham llegó hoy a seis goles en su cuenta personal e igualó a su compañero, el capitán Harry Kane, en la clasificación de goleadores.

Al responder a la pregunta sobre cómo definiría el desempeño de su selección en el Mundial, se inclinó por dos adjetivos: "Carácter y perseverancia".

"Hoy encontramos una manera de ganar un partido otra vez. Dimos todo lo que teníamos", destacó.

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