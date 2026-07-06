La programación de los cuartos de final del Mundial 2026

Esta semana se disputan los octavos del Mundial 2026, tercera ronda del torneo, en donde se definen los ocho mejores equipos que competirán en cuartos de final.

Los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Revisa la programación de cuartos en Cooperativa.cl:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos. 16:00 horas. Gilette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

España vs. Estados Unidos/Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio