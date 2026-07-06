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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

La programación de los cuartos de final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La programación de los cuartos de final del Mundial 2026
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Esta semana se disputan los octavos del Mundial 2026, tercera ronda del torneo, en donde se definen los ocho mejores equipos que competirán en cuartos de final.

Los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Revisa la programación de cuartos en Cooperativa.cl:

Jueves 9 de julio

  • Francia vs. Marruecos. 16:00 horas. Gilette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

  • España vs. Estados Unidos/Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio

  • Noruega vs. Inglaterra. 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

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