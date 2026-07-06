Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final
La programación de los cuartos de final del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda de partidos junto a Cooperativa.cl.
Revisa la agenda de partidos junto a Cooperativa.cl.
Esta semana se disputan los octavos del Mundial 2026, tercera ronda del torneo, en donde se definen los ocho mejores equipos que competirán en cuartos de final.
Los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.
Revisa la programación de cuartos en Cooperativa.cl: