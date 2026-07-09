Mbappé: "Es muy importante continuar por este camino"

Kylian Mbappé destacó el rendimiento global de Francia tras alcanzar las semifinales del Mundial 2026 con un triunfo de 2-0 ante Marruecos, apuntando a mantener el ritmo en los dos partidos restantes para su equipo.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés tras ser elegido mejor jugador del partido en cuartos de final.

"Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", agregó el ariete, que al anotar la apertura de la cuenta en cuartos de final sumó su octavo gol en el torneo, igualado con Lionel Messi por la Bota de Oro.

El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos: "Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros".

Francia jugará las semifinales el próximo martes 14 de julio en el estadio de Dallas, ante el ganador entre España y Bélgica, que juegan este viernes 10 en Los Ángeles.