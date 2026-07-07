Rodrigo de Paul: "Tenemos un equipazo y al mejor del mundo"

El volante argentino Rodrigo De Paul aseguró este martes tras la épica remontada de los trasandinos ante Egipto en los octavos de final en el Mundial 2026 que él y sus compañeros conforman "un equipazo" y que tienen "al mejor del mundo", en referencia al capitán de la selección y máximo goleador histórico del certamen, Lionel Messi.

"Tenemos un equipazo y tenemos al mejor del mundo, que puso el empate, y creo que todo el equipo lo hizo muy bien", explicó De Paul en la zona mixta del Estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde hoy la "Albiceleste" logró remontar en apenas 14 minutos dos goles en contra con tantos de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández.

El gol de la victoria llegó en la agonía ya que fue a los tres minutos del tiempo suplementario y el futbolista admitió que, tras el sufrido partido de Argentina ante Cabo Verde en dieciseisavos y también por lo visto en otros cruces, está siendo un torneo donde las grandes selecciones, sin excepción, están sufriendo para lograr pasar de ronda.

"A todas las selecciones les está costando, está todo muy parejo, pero nosotros estamos muy predispuestos a sufrir en los momentos que haya que sufrir", afirmó.

Cuando se le preguntó qué fue lo mejor que mostró el equipo en la remontada ante la selección que capitanea Mohamed Salah, el mediocampista de Inter Miami dijo: "el corazón, la actitud, cómo enfrentó la adversidad".

El ex Atlético de Madrid dijo que los pupilos de Lionel Scaloni han quedado especialmente felices con el resultado por como sucedió, con el equipo perdiendo por dos tantos a falta de 11 minutos para el fin del tiempo reglamentario.

"Cuando más se sufre, más se disfruta", concluyó De Paul.