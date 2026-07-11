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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Suiza se quedó con 10: Embolo fue expulsado tras revisión del VAR por "confusión de identidad"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero helvético vio la segunda tarjeta amarilla por simular una falta de Leandro Paredes y abandonó el campo de juego entre lágrimas.

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Una compleja situación se vivió en el compromiso entre Suiza y Argentina luego de que el delantero suizo Breel Embolo fuera expulsado del encuentro tras una intervención del VAR.

En una acción del juego, Embolo cayó acusando una supuesta infracción por parte del volante argentino Leandro Paredes, quien en primera instancia se ganó amarilla, pero tras la jugada, el VAR llamó al juez principal João Pinheiro para revisar un posible caso de "confusión de identidad" (mistaken identity).

Al repasar las imágenes en el monitor, el árbitro constató que no existía tal falta y que el atacante había simulado el contacto. Debido a esto, lo amonestó a Embolo, quien ya tenía amarilla por lo que vio la roja.

Tras recibir la cartulina roja, el jugador suizo no pudo ocultar su frustración y abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y entre lágrimas, dejando a su selección con 10 hombres.

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