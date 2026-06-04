El fixture completo de los 104 partidos del Mundial 2026
El torneo se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.
El torneo se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Entre el 11 de junio y el 19 de julio se celebrará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la edición más grande en la historia del torneo de selecciones de la FIFA, con la participación de 48 selecciones.
Argentina, campeón en Catar 2022 y con la última participación de Lionel Messi, tendrá la misión de defender el título y luchar por conquistar su cuarta estrella.
Serán en total 104 partidos en el Mundial 2026, con 78 en Estados Unidos, 13 en México y 13 en Canadá.
Revisa el fixture completo del Mundial 2026 a continuación:
Jueves 11 de junio
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio
Lunes 15 de junio
Martes 16 de junio
Miércoles 17 de junio
Jueves 18 de junio
Viernes 19 de junio
Sábado 20 de junio
Domingo 21 de junio
Lunes 22 de junio
Martes 23 de junio
Miércoles 24 de junio
Jueves 25 de junio
Viernes 26 de junio
Sábado 27 de junio
Domingo 28 de junio
Lunes 29 de junio
Martes 30 de junio
Miércoles 1 de julio
Jueves 2 de julio
Viernes 3 de julio
Sábado 4 de julio
Domingo 5 de julio
Lunes 6 de julio
Martes 7 de julio
Jueves 9 de julio
Viernes 10 de julio
Sábado 11 de julio
Martes 14 de julio
Miércoles 15 de julio.
Sábado 18 de julio
Domingo 19 de julio