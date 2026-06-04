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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

El fixture completo de los 104 partidos del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El torneo se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El fixture completo de los 104 partidos del Mundial 2026
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Entre el 11 de junio y el 19 de julio se celebrará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la edición más grande en la historia del torneo de selecciones de la FIFA, con la participación de 48 selecciones.

Argentina, campeón en Catar 2022 y con la última participación de Lionel Messi, tendrá la misión de defender el título y luchar por conquistar su cuarta estrella.

Serán en total 104 partidos en el Mundial 2026, con 78 en Estados Unidos, 13 en México y 13 en Canadá.

Revisa el fixture completo del Mundial 2026 a continuación: 

FECHA 1

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica, 15:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Corea del Sur vs. República Checa, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto 
  • Estados Unidos vs. Paraguay, 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium

Sábado 13 de junio

  • Catar vs. Suiza, 15:00 horas. Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco 
  • Brasil vs. Marruecos, 18:00 horas. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey 
  • Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston 

Domingo 14 de junio

  • Australia vs. Turquía, 00:00 horas. Grupo D. BC Place, Vancouver
  • Alemania vs. Curazao, 13:00 horas. Grupo E. NRG Stadium, Houston
  • Países Bajos vs. Japón, 16:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas
  • Costa de Marfil vs. Ecuador, 19:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Suecia vs. Túnez, 22:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey 

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde, 12:00 horas. Grupo H. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 
  • Bélgica vs. Egipto, 15:00 horas. Grupo G. Gillette Stadium, Boston 
  • Arabia Saudita vs. Uruguay, 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami
  • Irán vs. Nueva Zelanda, 21:00 horas. Grupo G. SoFI Stadium, Los Angeles 

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal, 15:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Irak vs. Noruega, 18:00 horas. Grupo I. Gillete Stadium, Boston 
  • Argentina vs. Argelia, 21:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City

Miércoles 17 de junio

  • Austria vs. Jordania, 00:00 horas. Grupo J. Levi's Stadium, San Francisco
  • Portugal vs. RD del Congo, 13:00 horas. Grupo K. NRG Stadium, Houston 
  • Inglaterra vs. Croacia, 16:00 horas. Grupo L. AT&T Stadium, Dallas 
  • Ghana vs. Panamá, 19:00 horas. Grupo L. BMO Field, Toronto 
  • Uzbekistán vs. Colombia, 22:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca, Ciudad de México

FECHA 2

Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica, 12:00 horas. Grupo A. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta 
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas. Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Canadá vs. Catar, 18:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver
  • México vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara 

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia, 15:00 horas. Grupo D. Lumen Field, Seattle
  • Escocia vs. Marruecos, 18:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston 
  • Brasil vs. Haití, 20:30 horas. Grupo C. Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Turquía vs. Paraguay, 23:00 horas. Grupo D. Levi's Stadium, San Francisco 

Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia, 13:00 horas. Grupo F. NRG Stadium, Houston 
  • Alemania vs. Costa de Marfil, 16:00 horas. Grupo E. BMO Field, Toronto 
  • Ecuador vs. Curazao, 20:00 horas. Grupo E. Arrowhead Stadium, Kansas City 

Domingo 21 de junio

  • Túnez vs. Japón, 00:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey 
  • España vs. Arabia Saudita, 12:00 horas. Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta
  • Bélgica vs. Irán, 15:00 horas. Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Uruguay vs. Cabo Verde, 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami 
  • Nueva Zelanda vs. Egipto, 21:00 horas. Grupo G. BC Place, Vancouver 

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria, 13:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas 
  • Francia vs. Irak, 17:00 horas. Grupo I. Lincoln Financial Field, Filadelfia 
  • Noruega vs. Senegal, 20:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Jordania vs. Argelia, 23:00 horas. Grupo J. Levi's Stadium, Santa Francisco 

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán, 13:00 horas. Grupo K. NRG Stadium, Houston
  • Inglaterra vs. Ghana, 16:00 horas. Grupo L. Gillette Stadium, Boston 
  • Panamá vs. Croacia, 19:00 horas. Grupo L. BMO Field, Toronto 
  • Colombia vs. RD del Congo, 22:00 horas. Grupo K. Estadio Akron, Guadalajara 

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

  • Suiza vs. Canadá, 15:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver 
  • Bosnia y Herzegovina vs. Catar, 15:00 horas. Grupo B. Lumen Field, Seattle 
  • Escocia vs. Brasil, 18:00 horas. Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami 
  • Marruecos vs. Haití, 18:00 horas. Grupo C. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • República Checa vs. México, 21:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Grupo A. Estadio BBVA, Monterrey

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania, 16:00 horas. Grupo E - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Curazao vs. Costa de Marfil, 16:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Túnez vs. Países Bajos, 19:00 horas. Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City 
  • Japón vs. Suecia, 19:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas 
  • Turquía vs. Estados Unidos, 22:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium, Los Angeles
  • Paraguay vs. Australia, 22:00 horas. Grupo D. Levi's Stadium, San Francisco

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia, 15:00 horas. Grupo I. Gillette Stadium, Boston
  • Senegal vs. Irak, 15:00 horas. Grupo I. BMO Field, Toronto 
  • Uruguay vs. España, 20:00 horas. Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara 
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 20:00 horas. Grupo H. NRG Stadium, Houston
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica, 23:00 horas. Grupo G. BC Place, Vancouver 
  • Egipto vs. Irán, 23:00 horas. Grupo G. Lumen Field, Seattle 

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra, 17:00 horas. Grupo L. MetLife Stadium, Nueva Jersey 
  • Croacia vs. Ghana, 17:00 horas. Grupo L. Lincoln Financial Field, Filadelfia 
  • Colombia vs. Portugal, 19:30 horas. Grupo K. Hard Rock Stadium, Miami 
  • RD del Congo vs. Uzbekistán, 19:30 horas. Grupo K. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta 
  • Jordania vs. Argentina, 22:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas
  • Argelia vs. Austria, 22:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City

DIECISEISAVOS DE FINAL

Domingo 28 de junio

  • Por definir - 15:00 horas. SoFI Stadium, Los Angeles

Lunes 29 de junio

  • Por definir - 13:00 horas. NRG Stadium, Houston
  • Por definir - 16:30 horas. Gillette Stadium, Foxborough
  • Por definir - 21:00 horas. Estadio Monterrey, Guadalupe

Martes 30 de junio

  • Por definir - 13:00 horas. AT&T Stadium, Arlington
  • Por definir - 17:00 horas. MetLife Stadium, New Jersey
  • Por definir - 21:00 horas. Estadio Azteca, Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

  • Por definir - 12:00 horas. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta
  • Por definir - 16:00 horas. Lumen Field, Seattle
  • Por definir - 20:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara

Jueves 2 de julio

  • Por definir - 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Por definir - 19:00 horas. BMO Field, Toronto
  • Por definir - 23:00 horas. Estadio BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio

  • Por definir - 14:00 horas. AT&T Stadium, Arlington
  • Por definir - 16:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Por definir - 21:30 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 4 de julio

  • Por definir - 13:00 horas. NRG Stadium, Houston
  • Por definir - 17:00 horas. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio

  • Por definir - 16:00 horas. MetLife Stadium, New Jersey
  • Por definir - 20:00 horas. Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio

  • Por definir - 15:00 horas. AT&T Stadium, Arlington
  • Por definir - 20:00 horas. Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio

  • Por definir - 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Por definir - 16:00 horas. Estadio BC Place, Vancouver

CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

  • Por definir - 16:00 horas. Gillette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

  • Por definir - 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio

  • Por definir - 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Por definir - 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

SEMIFINALES

Martes 14 de julio

  • Por definir - 15:00 horas. AT&T Stadium, Arlington

Miércoles 15 de julio.

  • Por definir - 15:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

TERCER PUESTO

Sábado 18 de julio

  • Por definir - 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami

FINAL

Domingo 19 de julio

  • Por definir - 15:00 horas. MetLife Stadium, New Jersey

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