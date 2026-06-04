El fixture completo de los 104 partidos del Mundial 2026

Entre el 11 de junio y el 19 de julio se celebrará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la edición más grande en la historia del torneo de selecciones de la FIFA, con la participación de 48 selecciones.

Argentina, campeón en Catar 2022 y con la última participación de Lionel Messi, tendrá la misión de defender el título y luchar por conquistar su cuarta estrella.

Serán en total 104 partidos en el Mundial 2026, con 78 en Estados Unidos, 13 en México y 13 en Canadá.

Revisa el fixture completo del Mundial 2026 a continuación:

FECHA 1

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica, 15:00 horas . Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México Corea del Sur vs. República Checa, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto

Grupo B. BMO Field, Toronto Estados Unidos vs. Paraguay, 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza, 15:00 horas. Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco

Levi's Stadium, San Francisco Brasil vs. Marruecos, 18:00 horas . Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey

. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey Haití vs. Escocia, 21:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston

Domingo 14 de junio

Australia vs. Turquía, 00:00 horas. Grupo D. BC Place, Vancouver

Grupo D. BC Place, Vancouver Alemania vs. Curazao, 13:00 horas . Grupo E. NRG Stadium, Houston

. Grupo E. NRG Stadium, Houston Países Bajos vs. Japón, 16:00 horas . Grupo F. AT&T Stadium, Dallas

. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas Costa de Marfil vs. Ecuador, 19:00 horas . Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia

. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia Suecia vs. Túnez, 22:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde, 12:00 horas. Grupo H. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo H. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Bélgica vs. Egipto, 15:00 horas. Grupo G. Gillette Stadium, Boston

Grupo G. Gillette Stadium, Boston Arabia Saudita vs. Uruguay, 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami

Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami Irán vs. Nueva Zelanda, 21:00 horas. Grupo G. SoFI Stadium, Los Angeles

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal, 15:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey Irak vs. Noruega, 18:00 horas. Grupo I. Gillete Stadium, Boston

Grupo I. Gillete Stadium, Boston Argentina vs. Argelia, 21:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City

Miércoles 17 de junio

Austria vs. Jordania, 00:00 horas. Grupo J. Levi's Stadium, San Francisco

Grupo J. Levi's Stadium, San Francisco Portugal vs. RD del Congo, 13:00 horas . Grupo K. NRG Stadium, Houston

. Grupo K. NRG Stadium, Houston Inglaterra vs. Croacia, 16:00 horas. Grupo L. AT&T Stadium, Dallas

Grupo L. AT&T Stadium, Dallas Ghana vs. Panamá, 19:00 horas . Grupo L. BMO Field, Toronto

. Grupo L. BMO Field, Toronto Uzbekistán vs. Colombia, 22:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca, Ciudad de México

FECHA 2

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica, 12:00 horas. Grupo A. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta

Grupo A. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, 15:00 horas . Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles

. Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles Canadá vs. Catar, 18:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver

Grupo B. BC Place, Vancouver México vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Grupo A. Estadio Akron, Guadalajara

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia, 15:00 horas. Grupo D. Lumen Field, Seattle

Grupo D. Lumen Field, Seattle Escocia vs. Marruecos, 18:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston

Grupo C. Gillette Stadium, Boston Brasil vs. Haití, 20:30 horas. Grupo C. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo C. Lincoln Financial Field, Filadelfia Turquía vs. Paraguay, 23:00 horas. Grupo D. Levi's Stadium, San Francisco

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia, 13:00 horas. Grupo F. NRG Stadium, Houston

Grupo F. NRG Stadium, Houston Alemania vs. Costa de Marfil, 16:00 horas. Grupo E. BMO Field, Toronto

Grupo E. BMO Field, Toronto Ecuador vs. Curazao, 20:00 horas. Grupo E. Arrowhead Stadium, Kansas City

Domingo 21 de junio

Túnez vs. Japón, 00:00 horas . Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey

. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey España vs. Arabia Saudita, 12:00 horas. Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta

Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta Bélgica vs. Irán, 15:00 horas. Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles

Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles Uruguay vs. Cabo Verde, 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami

Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami Nueva Zelanda vs. Egipto, 21:00 horas. Grupo G. BC Place, Vancouver

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria, 13:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas

Grupo J. AT&T Stadium, Dallas Francia vs. Irak, 17:00 horas. Grupo I. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo I. Lincoln Financial Field, Filadelfia Noruega vs. Senegal, 20:00 horas . Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey

. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey Jordania vs. Argelia, 23:00 horas. Grupo J. Levi's Stadium, Santa Francisco

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán, 13:00 horas. Grupo K. NRG Stadium, Houston

Grupo K. NRG Stadium, Houston Inglaterra vs. Ghana, 16:00 horas . Grupo L. Gillette Stadium, Boston

. Grupo L. Gillette Stadium, Boston Panamá vs. Croacia, 19:00 horas. Grupo L. BMO Field, Toronto

Grupo L. BMO Field, Toronto Colombia vs. RD del Congo, 22:00 horas. Grupo K. Estadio Akron, Guadalajara

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá, 15:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver

Grupo B. BC Place, Vancouver Bosnia y Herzegovina vs. Catar, 15:00 horas. Grupo B. Lumen Field, Seattle

Grupo B. Lumen Field, Seattle Escocia vs. Brasil, 18:00 horas. Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami

Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami Marruecos vs. Haití, 18:00 horas. Grupo C. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo C. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta República Checa vs. México, 21:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México Sudáfrica vs. Corea del Sur, 21:00 horas. Grupo A. Estadio BBVA, Monterrey

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania, 16:00 horas. Grupo E - MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo E - MetLife Stadium, Nueva Jersey Curazao vs. Costa de Marfil, 16:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia Túnez vs. Países Bajos, 19:00 horas. Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City Japón vs. Suecia, 19:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas

Grupo F. AT&T Stadium, Dallas Turquía vs. Estados Unidos, 22:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium, Los Angeles

Grupo D. SoFI Stadium, Los Angeles Paraguay vs. Australia, 22:00 horas. Grupo D. Levi's Stadium, San Francisco

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia, 15:00 horas. Grupo I. Gillette Stadium, Boston

Grupo I. Gillette Stadium, Boston Senegal vs. Irak, 15:00 horas. Grupo I. BMO Field, Toronto

Grupo I. BMO Field, Toronto Uruguay vs. España, 20:00 horas . Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara

. Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 20:00 horas . Grupo H. NRG Stadium, Houston

. Grupo H. NRG Stadium, Houston Nueva Zelanda vs. Bélgica, 23:00 horas. Grupo G. BC Place, Vancouver

Grupo G. BC Place, Vancouver Egipto vs. Irán, 23:00 horas. Grupo G. Lumen Field, Seattle

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra, 17:00 horas. Grupo L. MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo L. MetLife Stadium, Nueva Jersey Croacia vs. Ghana, 17:00 horas. Grupo L. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo L. Lincoln Financial Field, Filadelfia Colombia vs. Portugal, 19:30 horas . Grupo K. Hard Rock Stadium, Miami

. Grupo K. Hard Rock Stadium, Miami RD del Congo vs. Uzbekistán, 19:30 horas. Grupo K. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta

Grupo K. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta Jordania vs. Argentina, 22:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas

Grupo J. AT&T Stadium, Dallas Argelia vs. Austria, 22:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City

DIECISEISAVOS DE FINAL

Domingo 28 de junio

Por definir - 15:00 horas. SoFI Stadium, Los Angeles

Lunes 29 de junio

Por definir - 13:00 horas. NRG Stadium, Houston

NRG Stadium, Houston Por definir - 16:30 horas. Gillette Stadium, Foxborough

Gillette Stadium, Foxborough Por definir - 21:00 horas. Estadio Monterrey, Guadalupe

Martes 30 de junio

Por definir - 13:00 horas. AT&T Stadium, Arlington

AT&T Stadium, Arlington Por definir - 17:00 horas. MetLife Stadium, New Jersey

MetLife Stadium, New Jersey Por definir - 21:00 horas. Estadio Azteca, Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

Por definir - 12:00 horas . Mercedez-Benz Stadium, Atlanta

. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta Por definir - 16:00 horas. Lumen Field, Seattle

Lumen Field, Seattle Por definir - 20:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara

Jueves 2 de julio

Por definir - 15:00 horas . SoFi Stadium, Los Angeles

. SoFi Stadium, Los Angeles Por definir - 19:00 horas. BMO Field, Toronto

BMO Field, Toronto Por definir - 23:00 horas. Estadio BC Place, Vancouver

Viernes 3 de julio

Por definir - 14:00 horas. AT&T Stadium, Arlington

AT&T Stadium, Arlington Por definir - 16:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Por definir - 21:30 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

OCTAVOS DE FINAL

Sábado 4 de julio

Por definir - 13:00 horas. NRG Stadium, Houston

NRG Stadium, Houston Por definir - 17:00 horas. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio

Por definir - 16:00 horas . MetLife Stadium, New Jersey

. MetLife Stadium, New Jersey Por definir - 20:00 horas. Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio

Por definir - 15:00 horas . AT&T Stadium, Arlington

. AT&T Stadium, Arlington Por definir - 20:00 horas. Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio

Por definir - 12:00 horas . Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Por definir - 16:00 horas. Estadio BC Place, Vancouver

CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

Por definir - 16:00 horas. Gillette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

Por definir - 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio

Por definir - 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Por definir - 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

SEMIFINALES

Martes 14 de julio

Por definir - 15:00 horas. AT&T Stadium, Arlington

Miércoles 15 de julio.

Por definir - 15:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

TERCER PUESTO

Sábado 18 de julio

Por definir - 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami

FINAL

Domingo 19 de julio