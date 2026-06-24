Alajbegovic y un autogol pusieron en ventaja a Bosnia ante Catar

Kerim Alajbegovic abrió la cuenta para Bosnia-Herzegovina ante Catar tras una gran jugada personal que culminó en un potente remate de derecha ante la inútil estirada de Mahmoud Abunada.

Minutos más tarde, una volea de Edin Dzeko se desvió en Sultan Al Brake y se coló en el fondo de la red, aumentando la ventaja del cuadro balcánico.