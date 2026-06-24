Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.1°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Alajbegovic y un autogol pusieron en ventaja a Bosnia ante Catar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras la pausa de hidratación, el conjunto europeo estableció su dominio.

Alajbegovic y un autogol pusieron en ventaja a Bosnia ante Catar
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Kerim Alajbegovic abrió la cuenta para Bosnia-Herzegovina ante Catar tras una gran jugada personal que culminó en un potente remate de derecha ante la inútil estirada de Mahmoud Abunada.

Minutos más tarde, una volea de Edin Dzeko se desvió en Sultan Al Brake y se coló en el fondo de la red, aumentando la ventaja del cuadro balcánico.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada