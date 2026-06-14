Alemania le quitó a Brasil un récord histórico de los Mundiales con su 7-1

La selección de Alemania se convirtió en el equipo con más goles en la historia de los Mundiales, luego de alcanzar las 239 dianas con el 7-1 conseguido este domingo ante Curazao en su estreno en la Copa del Mundo.

El cuadro dirigido por Julian Nagelsmann superó por un tanto a Brasil, que quedó con 238 conquistas tras debutar en el torneo con un empate 1-1 frente a Marruecos.

Alemania, cuatro veces campeon del mundo, logró el nuevo registro gracias a los tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, quien marcó un doblete, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán quedó con impulso en el Grupo E, donde tendrá como próximos rivales a Costa de Marfil y Ecuador.