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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Alemania le quitó a Brasil un récord histórico de los Mundiales con su 7-1

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El seleccionado germano alcanzó 239 conquistas en la Copa del Mundo tras el 7-1 sobre Curazao.

Alemania le quitó a Brasil un récord histórico de los Mundiales con su 7-1
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La selección de Alemania se convirtió en el equipo con más goles en la historia de los Mundiales, luego de alcanzar las 239 dianas con el 7-1 conseguido este domingo ante Curazao en su estreno en la Copa del Mundo.

El cuadro dirigido por Julian Nagelsmann superó por un tanto a Brasil, que quedó con 238 conquistas tras debutar en el torneo con un empate 1-1 frente a Marruecos.

Alemania, cuatro veces campeon del mundo, logró el nuevo registro gracias a los tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, quien marcó un doblete, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán quedó con impulso en el Grupo E, donde tendrá como próximos rivales a Costa de Marfil y Ecuador.

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