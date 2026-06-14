Ministra Chomali afirma que municipios utilizan recursos de salud para "otras cosas"

La ministra de Salud, May Chomali, abordó los cuestionamientos de los alcaldes por posibles reducciones en la atención de los centros de salud a consecuencia de los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con "Estado Nacional" de TVN, la secretaria de Estado desdramatizó las críticas y sostuvo que "lo que ellos llaman recortes es la no transferencia de un componente solo a 24 comunas, que fueron las que formaron parte del programa de universalización de atención primaria".

"Este programa de universalización tenía varios componentes: el primero era uno más administrativo (...), y uno de estos subcomponentes que era 'mire, yo le voy a entregar plata para usted para que se organice y vaya a buscar a esta comunidad afuera'. Ese es el único que se dejó de transferir este año", aseveró.

En ese sentido, señaló que desde el Ejecutivo, "hemos visto que los alcaldes usaron estos recursos para otra cosa que no era exactamente para lo que estaban mandatados hacer".

"Un alcalde me dice: 'Voy a tener que reducir mi extensión horaria', y el componente extensión horaria no fue tocado. Entonces, la única posibilidad que existe si un alcalde me dice que eso es porque estaba usando recursos del componente uno para hacer la extensión horaria", ejemplificó.

Asimismo, enfatizó que "lo que se está transfiriendo este año no es menos que el 2025" y que el presupuesto subió de más de 16 billones a más de 17 billones.

"Lo que yo le estoy pidiendo es 'mira, por favor, no aumentes el gasto en la misma proporción que el aumento de los ingresos, porque si quieren hacer más hazlo con las eficiencias de recursos que ya tienes", cerró.