Alemania mide su fuerza ante Costa de Marfil en un duelo por el liderato de su grupo

Alemania medirá su fuerza como candidato del Mundial 2026 ante Costa de Marfil este sábado en el BMO Field de Toronto, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), en un duelo por el liderato del Grupo E.

Los germanos se estrenaron con un 7-1 ante la débil Curazao, por lo que su enfrentamiento con los africanos servirá para medir el verdadero potencial del equipo en esta Copa del Mundo en Norteamérica.

El estreno fue demoledor, pero el técnico Julian Nagelsmann deberá rebajar la euforia para no subestimar al rival.

La formación de Alemania será con Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Costa de Marfil, por su parte, llega con una buena nueva, luego que Canadá permitiera el ingreso al país de Elye Wahi, delantero que tuvo problemas de visado, supuetamente, por una investigación francesa por presuntas apuestas inusuales en torno a una tarjeta amarilla en la Ligue 1.

Con Wahi disponible, el seleccionador Emerse Faé cuenta con toda su fuerza máxima para encarar a Alemania.

Los Elefantes, como se conoce al combinado africano, regresaron al Mundial con una victoria de peso ante Ecuador, decidida en el minuto 90 por Amad Diallo, suplente de lujo y ahora candidato a ganar protagonismo desde el inicio.

La oncena de Costa de Marfil será con Yahia Fofana; Guela Doué, Singo, Agbadou, Konan; Seko Fofana, Kessié; Amad Diallo, Bazoumana Touré, Yan Diomande; Elye Wahi.

El duelo será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez.

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