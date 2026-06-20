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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Anthony Elanga puso el gol del "honor" para Suecia ante Países Bajos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tres minutos en cancha le bastaron al futbolista de Newcastle United para anotar.

Anthony Elanga puso el gol del
 EFE
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Anthony Elanga (59') se encargó de maquillar el abultado marcador y poner el 4-1 para Suecia ante Países Bajos en su duelo disputado en Houston por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial. Ingresando a los 56', el jugador de Newcastle necesitó poco tiempo para descontar.

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