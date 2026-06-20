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Anthony Elanga puso el gol del "honor" para Suecia ante Países Bajos
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Tres minutos en cancha le bastaron al futbolista de Newcastle United para anotar.
Tres minutos en cancha le bastaron al futbolista de Newcastle United para anotar.
Anthony Elanga (59') se encargó de maquillar el abultado marcador y poner el 4-1 para Suecia ante Países Bajos en su duelo disputado en Houston por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial. Ingresando a los 56', el jugador de Newcastle necesitó poco tiempo para descontar.