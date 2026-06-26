Arda Güler "humilló" a Pulisic con llamativo túnel en triunfo de Turquía

Arda Güler se robó miradas en el triunfo 3-2 de Turquía sobre Estados Unidos por el Mundial, luego de protagonizar un llamativo túnel sobre Christian Pulisic.

El volante turco encaró al jugador estadounidense y resolvió la jugada con un lujo que rápidamente llamó la atención, en un partido que tuvo emociones hasta el final y que terminó con celebración agónica para el elenco europeo.

Turquía consiguió la victoria con un tanto de Kaan Ayhan en la última jugada del compromiso, la que precisamente inició Güler, después de un remate monumental del jugador de Real Madrid que también formó parte de la acción decisiva.