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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Arda Güler "humilló" a Pulisic con llamativo túnel en triunfo de Turquía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante turco protagonizó una vistosa acción en la victoria 3-2 sobre Estados Unidos por el Mundial.

Arda Güler
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Arda Güler se robó miradas en el triunfo 3-2 de Turquía sobre Estados Unidos por el Mundial, luego de protagonizar un llamativo túnel sobre Christian Pulisic.

El volante turco encaró al jugador estadounidense y resolvió la jugada con un lujo que rápidamente llamó la atención, en un partido que tuvo emociones hasta el final y que terminó con celebración agónica para el elenco europeo.

Turquía consiguió la victoria con un tanto de Kaan Ayhan en la última jugada del compromiso, la que precisamente inició Güler, después de un remate monumental del jugador de Real Madrid que también formó parte de la acción decisiva.

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