Argelia mantuvo el sueño en el Mundial con una remontada y eliminó a Jordania

Argelia mantuvo el sueño en el Mundial 2026 tras una remontada por 2-1 ante Jordania, que quedó eliminada con la derrota sufrida en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la segunda fecha del Grupo J.

El resultado dejó a Argelia en el tercer lugar del Grupo J, igualado con Austria, que está segundo y será su rival el sábado en Kansas City, por el pasaje a los dieciseisavos de final.

Líder de grupo de forma definitiva quedó Argentina, mientras que Jordania quedó eliminado anticipadamente, independiente del resultado que pueda conseguir ante los trasandinos el sábado en Dallas.

Esto porque el criterio de desempate mide los enfrentamientos directos, y con las derrotas ante Austria y Argelia, los asiáticos aunque pudiera vencer a la albiceleste, aún así terminará en cuarto lugar.

Pese al resultado, las sensaciones no son positivas para los argelinos, ya que se salvaron del desastre con dos pelotas detenidas.

En el primer tiempo, la apertura fue sorpresiva, con un derechazo de Nizar Al-Rashdan, quien sorprendió con un remate totalmente desmarcado en el área (36').

Argelia sintió el golpe y los nervios. Las ideas colectivas no resultaron y los goles llegaron a través de la pelota parada.

El empate 1-1 fue con un cabezazo de de Nadir Bembouali, tras un preciso centro de Riyad Mahrez; y el 2-1 definitivo fue con un sutil toque de Amine Gouiri en el área chica, después de otro córner (82').

La última jornada del Grupo J será el sábado a las 22:00 horas (02:00 GMT), con Argelia ante Austria en Kansas y Jordania versus Argentina en Dallas.