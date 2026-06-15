Argentina comienza ante Argelia su defensa del título en el Mundial 2026

La defensa del título mundial comienza este martes 16 de junio para Argentina, ya que se medirá ante su similar de Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a partir de las 21:00 horas (01:00 GMT), en un compromiso que dará inicio al Grupo J del Mundial 2026.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni llega a la cita planetaria con la presión de ser el monarca vigente, pero con la incertidumbre de tener entre algodones a Emiliano Martínez, "Cuti" Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez. Además de eso, confirmó la baja de Nicolás Tagliafico.

Además, el partido será especial para Lionel Messi. El capitán argentino, uno de los mejores jugadores de la historia, sumará un nuevo hito en sus registros: Al igual que el mexicano Guillermo Ochoa, se convirtirá en el segundo jugador en disputar seis Copas del Mundo.

La probable alineación de Argentina será con "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo García; Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández; Leo Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Al frente el combinado de Argelia llega como una icógnita. El cuadro africano, dirigido por el experimentado Vladimir Petkovic, mostró un rendimiento notable en las clasificatorias pero dejó una pálida imagen en la última Copa de África.

La formación que utilizará irá con: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

El único antecedente entre ambos data de un amistoso en 2007, con un ajustado 4-3 para los sudamericanos, donde Messi anotó su primer doblete internacional.

Con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, todos los detalles de este trascendental choque inaugural los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.