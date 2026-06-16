Argentina se estrenó en el Mundial con una noche histórica de Messi para golear a Argelia

El Mundial 2026 vibró con Lionel Messi en el debut de Argentina, pues el "10" se anotó con un triplete para vencer 3-0 a Argelia en el marco del Grupo J y además hacer historia en los registros de la cita planetaria.

Las acciones iniciaron con todo, pues ambos equipos lamentaron goles anulados por fuera de juego: Messi y Fares Chaibi vieron frustrados sus festejos antes de los 10 minutos en Kansas.

Sin embargo, "La Pulga" poco después abrió el marcador con un golazo desde fuera del área al minuto 16, ante una insuficiente estirada y manotazo de Luca Zidane.

Salvo algunas trepadas, el encuentro entró en una intensa pelea por el balón en el mediocampo. Argelia fue cautelosa con los espacios que podía dejar una presión alta y prefirió esperar, mientras la Albiceleste jugó con su habitual calma para manejar el reloj y las ansias del rival.

A los 31' Messi le dio un polémico planchazo en la pantorrilla al capitán argelino Aissa Mandi, mientras le cometía falta por un empellón desde atrás.

Pese al suelazo en la pierna y cierta torsión en el pie del central, el polaco Szymon Marciniak se limitó solo a cobrar la falta, sin siquiera mostrar amarilla para Messi. El VAR tampoco intervino.

Zidane se rehizo con un par de buenas intervenciones, pero volvió a tener una respuesta a medias que le costó un gol: A los 60' dio un rebote cuando el balón iba directo hacia él y Messi aprovechó para anotar sobre área chica.

Con prácticamente todo el estadio a su favor —más por una idolatría a Messi que por la propia Argentina— el equipo de Lionel Scaloni continuó el encuentro con aún más calma, bajando el ritmo para tratar de abrir espacios y apurar.

En los 76' Messi cerró un triplete que resulta histórico, pues igualó a Miroslav Klose como goleador histórico de las Copas del Mundo, con 16 celebraciones.

El cierre del cotejo fue Argentina resguardando la portería en cero; considerando además las molestias de Emiliano Martínez en una mano. Argelia tocó y toco sin poder romper, hasta que se acabó el tiempo.

Así se inauguró el Grupo J, cuya primera jornada culminará con el choque de Austria y Jordania en Santa Clara esta medianoche. El festejo trasandino significó el primer triunfo sudamericano en el arranque del Mundial, tras las igualdades de Brasil y Uruguay, y las derrotas de Paraguay y Ecuador.

Por el lado de Messi, marcó su primer "hat-trick" en Mundiales, siendo además el más veterano en hacer un triplete en la cita planetaria (38 años y 357 días), superando a Cristiano Ronaldo, cuya marca databa de Rusia 2018, con 33 años y 130 días; coincidentemente también contra Argelia.