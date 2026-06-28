Argentina tumbó a Jordania y cerró una fase grupal perfecta en el Mundial

Argentina cumplió con los pronósticos en el AT&T Stadium de Dallas y derrotó por 3-1 a Jordania en el Mundial 2026, ratificando su chapa de candidato y sellando su paso a los dieciseisavos de final como líder absoluto del Grupo J.

En un encuentro donde hubo un un monólogo de la vigente campeona del mundo, Giovani Lo Celso (20') abrió la cuenta con un golazo de tiro libre, y poco después, Lautaro Martínez (30') aumentó la ventaja con un penal.

Antes del descanso, Argentina pudo ampliar las cifras, pero el vertical le negó el doblete al atacante de Inter de Milán ante la mirada de un equipo jordano que apenas cruzó la mitad de cancha.

En el complemento, Jordania aprovechó un relajo defensivo e instaló la cuota de sorpresa en el marcador gracias a Mousa Tamari (55'). Ante la reacción rival, Lionel Scaloni dispuso del ingreso de Lionel Messi (61') para recuperar el control del esférico y evitar cualquier sorpresa mayor en Dallas.

El astro (80') se hizo presente con su especialidad y clavó un tiro libre sensacional por bajo, que dejó pagando al portero Yazeed Abu Laila. Además con esto llegó a su decimonoveno gol en la historia de las Copas del Mundo y el sexto en la presente edición del torneo.

Tras este resultado, Argentina se adjudicó el primer lugar del Grupo J con 9 unidades y se medirá ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de avanzar, el cuadro albiceleste enfrentará en la siguiente ronda al vencedor de la llave entre Egipto y Australia.