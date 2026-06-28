Austria y Argelia se quedaron con los dos últimos cupos a 16avos tras un frenético empate

Austria y Argelia se quedaron con los dos últimos cupos para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras protagonizar un frenético empate 3-3 este sábado en Kansas City, en el cierre del Grupo J.

Con el resultado, ambos elencos terminaron con cuatro puntos, con los europeos ocupando la segunda plaza, y los africanos metiéndose como uno de los mejores terceros.

Además, este resultado dejó fuera a Irán de la Copa del Mundo.

Para el partido, Austria y Argelia sabían que con el empate se clasificaban, pero aún así jugaron con intención de lograr un triunfo y eliminar al rival.

A los 28 minutos de la primera parte, Marko Arnautovic aprovechó un pase largo de David Alaba y definió ante la salida del portero para adelantar a los dirigidos por Ralf Rangnick.

Obligado por las circunstancias, Argelia respondió: Rafik Belghali capturó una pelota en el área y con un remate potente batió a Alexander Schaler antes del descanso.

En la segunda parte, Austria golpeó otra vez, con un golazo de Marcel Sabitzer, quien remató con borde interno un centro de Konrad Laimer (55').

Pero los argelinos otra vez no bajaron los brazos y fue su figura, Riyad Mahrez, quien apareció para decretar el 2-2, con un zurdazo prácticamente desmarcado (60').

Cuando llegó el final del tiempo reglamentario, parecía que ambos equipos se conformaban con el 2-2, pero lo mejor quedó para los descuentos.

Mahrez anotó el 3-2 parcial y Argelia estaba eliminando a Austria, y de paso le daba la clasificación a Irán (90+3').

Sin embargo, pasaron dos minutos y Sasa Kalajdzic, quien había ingresado recién, lo empató para el 3-3 definitivo, un resultado que eliminó a Irán y le dio el pasaje a europeos y africanos.

En dieciseisavos de final, Austria enfrentará a España el 2 de julio en Los Angeles, mientras que Argelia se medirá ante Suiza, ese mismo día en Vancouver.