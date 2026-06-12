"Banderazo chileno en Miami": Medio argentino publicó cruel burla a la Roja

El Mundial de Norteamérica 2026 marcó la tercera cita planetaria consecutiva a la que La Roja no logró clasificar, invocando la burla de distintos países. Sin embargo, hay un caso especial dentro de estas naciones y es que hasta el día de hoy en Argentina se siguen mofando de Chile, pese a la amplia diferencia en palmarés de las selecciones que favorece a la "Albiceleste".

El medio trasandino TyC Sports ha sido uno de los mayores exponentes de la burla hacia nuestro país, capitalizando en cada oportunidad para invocar la risa de la audiencia argentina.

La más reciente es un video titulado "Banderazo chileno en Miami" en el exterior de un hotel de la ciudad que se encuentra totalmente vacío, sarcásticamente declarando que el Mundial ya arrancó y que hinchas chilenos habían armado un espectacular encuentro.

Argentina formará parte del Grupo J, en el cual debutará ante Argelia el 16 de junio en Kansas y jugará sus dos siguientes compromisos en Dallas contra Austria el 22 más cierre de la fase grupal ante Jordania el 27.

Chile espera una próxima fecha FIFA para jugar amistosos.