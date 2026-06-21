Bélgica e Irán no se sacaron diferencias y dejaron abierto el Grupo G en el Mundial 2026

Bélgica e Irán no se sacaron diferencias y empataron sin goles en el encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles, dejando abierto hasta la última fecha el Grupo G del Mundial 2026, que comparten con Egipto y Nueva Zelanda.

Los primeros pasajes del partido fueron dominados por los europeos, que se lanzaron con todo en busca de abrir el marcador rápidamente. Sin embargo, con el paso de los minutos, el cuadro asiático se afirmó, liderado por Alireza Beiranvand, quien mantuvo su arco en cero hasta el descanso.

En la segunda parte, Bélgica siguió dominando la posesión y el juego, pero se encontró con un Irán que buscaba salir en rápidos contragolpes, generando peligro en varias ocasiones.

Todo cambió cuando, en el minuto 66', Nathan Ngoy fue expulsado con roja directa tras cometer una falta siendo el último hombre. A partir de ese momento, el equipo de Oriente Medio tomó el control del partido, aunque no logró romper la igualdad.

Con este resultado, Irán quedó en el primer lugar de la tabla con dos puntos, mientras que Bélgica marcha en el segundo puesto con dos unidades. Ambos equipos han empatados sus dos partidos disputados.

El siguiente partido de los europeos será frente a Nueva Zelanda el viernes 26 de junio a las 23:00 horas (03:00 GMT), mientras que los asiáticos se medirán ante Egipto en el mismo día y horario.