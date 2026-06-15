Bélgica y Egipto protagonizaron una luchada igualdad por la Copa del Mundo

Bélgica y Egipto dieron inicio al Grupo G en la Copa del Mundo 2026 con un reparto de puntos tras igualar 1-1 en un batallado compromiso disputado en el Lumen Field de Seattle.

La apertura del marcador tuvo el sello de Mohamed Salah. El capitán egipcio habilitó en profundidad a Emam Ashour (19'), quien sacó un derechazo ajustado desde fuera del área que no dio chance a Thibaut Courtois.

Pese a sostener esto por varios tramos del partido, los europeos consiguieron responder y el ingreso de Romelu Lukaku (66') terminó por darles el empate a los dirigidos de Rudi García.

Apenas con unos segundos en cancha, el delantero de Napoli generó la desatención defensiva que terminó con Mohamed Hany convirtiendo contra su propio arco para establecer la paridad.

A la espera del cruce entre Irán y Nueva Zelanda a las 21:00 horas, ambos elencos tendrán que aguardar para conocer su clasificación final.

Mientras tanto, el elenco belga pondrá su foco en lo que hagan los de Oriente Medio y los "faraones" estarán atentos a los oceanícos, sus siguientes rivales el 21 de junio.