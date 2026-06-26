Bielsa explicó el cambio de Muslera: Es una decisión que tomó él

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, explicó el cambio de Fernando Muslera al entretiempo del duelo ante España, tras el grave error que cometió el arquero en el tanto de Alex Baena.

Apenas terminó el encuentro, en la cancha del Estadio Akron en Guadalajara, Bielsa habló con la prensa oficial: En primera instancia, dijo que "nada" conversó con Muslera; y posterior a eso, en una segunda entrevista, al ser consultado sobre las razones del cambio, el "Loco" fue categórico: "Yo no tomé la decisión, es un decisión que la tomó el propio Muslera".

Posterior a eso, en la conferencia ante los medios, Bielsa explicó sus razones para convocar a Muslera, cuestionado por su desempeño en la fase grupal.

"Cuando tomé la decisión de convocar a Muslera, fue una decisión muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias", declaró Bielsa en la sala de prensa.

También elogió a Musler, pese al fallo ante los europeos: "Yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado, creo es un arquero que venía de un año magnífico, y que es un jugador de mucha personalidad y carácter", comentó.

Por último justificó la titularidad del arquero uruguayo a lo largo de toda la cita planetaria: "La decisión que tomé, no fue restarle confianza a Muslera, sino mantenersela".