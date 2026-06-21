Bielsa tras empate ante Cabo Verde: "Los errores siempre son responsabilidad del entrenador"

Tras el empate 2-2 de Uruguay frente a Cabo Verde en el Mundial, el director técnico Marcelo Bielsa analizó el rendimiento de su equipo y asumió la responsabilidad por el trámite del juego y el presente de la Celeste, que actualmente suma dos puntos de seis posibles en el torneo.

A pesar de los goles encajados, el entrenador argentino señaló que el desarrollo del partido debió finalizar con un triunfo uruguayo. "Aún con los goles que recibimos lo deberíamos haber ganado", expresó Bielsa en conferencia de prensa, evitando buscar excusas externas y asumiendo el impacto de los desajustes tácticos.

"Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor, o del entrenador en este caso", añadió.

El estratega consideró que las fallas defensivas costaron caro ante un rival que, según su análisis, cuenta con menos recursos que el plantel charrúa y proyectó el trascendental encuentro ante España, un compromiso que define como una necesidad ineludible para avanzar en el certamen.

"Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarles. Es un desafío muy grande para todos nosotros", afirmó el técnico, quien además ve en este cruce una oportunidad de redención para el grupo.

"De ningún modo creo que no podamos afrontar ese partido sin ninguna aspiración", concluyó con miras al decisivo choque ante el seleccionado europeo.