Bosnia venció a Catar y mantuvo viva su opción de avanzar en el Mundial

Bosnia-Herzegovina logró un importante triunfo en el Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Catar y mantuvo sus chances de clasificar a dieciseisavos de final gracias a las anotaciones de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y un autogol de Sultan Al-Brake, mientras que los asiáticos descontaron con el tanto de Hassan Al-Haydos.

Con este resultado, el conjunto balcánico quedó a la espera del cierre de los grupos restantes para determinar su pase a la siguiente ronda. Por otro lado, el elenco catarí selló su eliminación del torneo.

El compromiso tuvo un inicio con poca acción de ambos equipos, sin embargo, la primera pausa de hidratación derivó en el dominio de los europeos, que abrieron la cuenta gracias a Kerim Alajbegovic, que culminó una jugada personal con un potente remate ante el intento futil de atajada de Mahmoud Abunada (28').

Minutos más tarde, Edin Dzeko remató de volea un balón que se desvió en Sultan Al-Brake e ingresó a la portería para ampliar la ventaja de Bosnia (33').

Cuando el trámite parecía resuelto, Hassan Al-Haydos descontó para Catar tras capturar un balón en área rival (41').

Ya en la segunda parte, el conjunto balcánico resistió los ataques del combinado asiático hasta que Ermin Mehmic aprovechó una pelota suelta y liquidó el encuentro tras un disparo que Abunada no pudo contener (79').

Bosnia-Herzegovina finalizó con cuatro puntos en el Grupo B y estará atenta al resto de los partidos de la última jornada para seguir con vida en el torneo, mientras que Catar culminó una pobre actuación en la cita planetaria habiendo sumado tan solo una unidad.