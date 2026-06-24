Brasil avanzó en el Mundial como líder de grupo y Neymar debutó en goleada a Escocia

La selección brasileña cumplió su tarea en la última fecha grupal del Mundial 2026 y pasó a dieciseisavos de final como puntero gracias a una goleada de 3-0 a Escocia, que además significó el esperado estreno de Neymar en la cita planetaria.

La apertura de la cuenta llegó rápido: Al minuto 7, Scott McKenna se complicó solo en la salida ante la presión de Rayan; el fallo del central terminó con Vinícius definiendo de cara a portería tras dejar en el camino al arquero Angus Gunn con un enganche.

A los 22' Vinícius aprovechó otro error, esta vez del central Jack Hendry, para aumentar el marcador. Sin embargo, el VAR llamó y se anuló por falta del brasileño a la hora de robarle el balón al zaguero.

De todas maneras, la "Canarinha" de Carlo Ancelotti manejó el partido sin mayores problemas y, tras un apagado regreso de la pausa de rehidratación, Vinícius pudo repetir para el 2-0 en los 45+3'.

En la segunda etapa Escocia empujó para descontar, forzando despejes y una que otra intervención de Alisson, pero Brasil continuó firme y jugando con calma. Gunn evitó más goles sudamericanos con sus atajadas.

A los 60' Bruno Guimaraes tenía para definir, pero decidió ceder para que sea Matheus Cunha quien anote el 3-0 definitivo.

Justamente Cunha fue el jugador que salió para el ingreso de Neymar en los 76'. No hubo invasión de aliens ni tormenta eléctrica, pero sí llegaron las ovaciones inmediatas para el "10" cada vez que intervenía.

El jugador de Santos pudo levantar dos córners y un tiro al primer palo, pero no tuvo mayor incidencia en su primer partido desde la lesión que sufrió poco antes de ser convocado al torneo. Tampoco hizo falta, pues el partido estaba liquidado y Brasil solo tuvo que preocuparse de mantener el arco en cero.

De esta manera, Brasil quedó primero con siete puntos; los mismos de su escolta Marruecos, también clasificado a dieciseisavos tras una remontada de 4-2 a Haití en simultáneo.

Escocia se quedó en el tercer puesto con tres puntos y diferencia de gol de -3, teniendo que esperar el cierre del resto de grupos para saber si puede avanzar como uno de los ocho mejores terceros.