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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Brian Brobbey marcó un tempranero doblete que adelantó a Países Bajos ante Suecia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante de Sunderland entró encendido al duelo en Houston.

Brian Brobbey marcó un tempranero doblete que adelantó a Países Bajos ante Suecia
 EFE
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Brian Brobbey (6' y 17') dio la ventaja de entrada a Países Bajos sobre Suecia en el duelo disputado en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial. Primero, marcó tras pase de Cody Gakpo y luego desvió un tiro de Denzel Dumfries.

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