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Brian Brobbey marcó un tempranero doblete que adelantó a Países Bajos ante Suecia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante de Sunderland entró encendido al duelo en Houston.
El atacante de Sunderland entró encendido al duelo en Houston.
Brian Brobbey (6' y 17') dio la ventaja de entrada a Países Bajos sobre Suecia en el duelo disputado en el NRG Stadium de Houston por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial. Primero, marcó tras pase de Cody Gakpo y luego desvió un tiro de Denzel Dumfries.